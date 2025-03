Les autorités sénégalaises doivent rendre justice, vérité et réparations aux milliers de victimes de la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024, a plaidé jeudi dans un communiqué, l’ONG Amnesty International.

L’organisation de défense des droits de l’homme a lancé cet appel à l’occasion du premier anniversaire d’une loi accordant une amnistie aux forces de sécurité, votée le 6 mars 2024 et couvrant tous les actes susceptibles d’être qualifiés de crimes ou délits relatifs à des « manifestations ou événements à motivation politique », qui avaient eu lieu au Sénégal, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024.

L’ONG explique que, durant cette période, lors des manifestations déclenchées par l’arrestation d’Ousmane Sonko, alors dirigeant d’un parti de l’opposition, les forces de sécurité avaient régulièrement fait un usage excessif et meurtrier de la force contre les manifestants.

Selon les chiffres recueillis par Amnesty International et d’autres organisations de la société civile, au moins 65 personnes avaient été tuées, la majorité par arme à feu, et au moins 1.000 autres blessées, sachant qu’environ 2000 personnes avaient été arrêtées durant cette période.

Le directeur régional par intérim d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, Marceau Sivieude, souligne que « la justice, la vérité et la réparation exigent que les forces de sécurité présumées responsables d’un usage excessif et illégal de la force lors des manifestations soient poursuivies». Il estime que «la loi d’amnistie constitue un obstacle que les autorités sénégalaises actuelles doivent lever, comme elles s’y sont engagées ».

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait promis, pendant la campagne électorale pour les élections législatives anticipées de novembre 2024, d’abroger la loi d’amnistie pour rendre justice aux victimes des manifestations entre 2021-2024.