Quelques 25 partis de l’opposition de premier plan en Côte d’Ivoire ont annoncé, lundi 10 mars, la création d’une coalition baptisée la « Coalition pour l’alternance pacifique en Côte d’Ivoire » (CAP-CI) et dont la charte a été signée au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Abidjan.

La coalition est dotée d’un organe suprême, la Conférence des présidents, dont le coordonnateur est le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, d’un Porte parolat avec une porte-parole qui est la présidente du Mouvement des générations capables (MGC), l’ex-Première dame Simone Ehivet, et d’une porte-parole adjointe, la présidente de l’URD, Danièle Boni-Claverie.

La déclaration de la création de la coalition, lue par Simone Ehivet, dresse un tableau sombre sur le processus électoral, alors que les Ivoiriens et Ivoiriennes sont appelés à élire leur nouveau président le 25 octobre prochain.

L’opposition déplore que toutes ses actions initiées, dont l’appel à un dialogue national, n’aient pas trouvé gain de cause auprès des autorités au pouvoir. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, répondant à deux courriers relatifs à ce dialogue, aurait déclaré qu’« il n’y a aucun besoin de convoquer un dialogue politique ».

CAP Côte d’Ivoire « va être un cadre permanent non idéologique de concertation et d’échanges des partis politiques dans l’opposition, en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral. C’est à ce prix que la paix règnera dans notre nation », d’après la déclaration.

Pratiquement, la coalition, qui entend continuer à demander des réformes électorales avant le scrutin présidentiel, veut créer les conditions pour un dialogue pour les élections libres, ouvertes et transparentes en octobre 2025.

«Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que (…) nous ayons des élections inclusives, auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu’on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger», a déclaré le coordonnateur Thiam.

CAP-CI compte, entre autres, en son sein, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Tidjane Thiam, le Mouvement des Générations Capables (MGC) de Simone Ehivet, le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’Guessan ou encore le Cojep de Charles Blé Goudé. Le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo n’y figure pas.