Gitega et Belgrade ont paraphé mercredi 12 mars, neuf accords et mémorandums de coopération dans plusieurs domaines, ont annoncé les présidents de la Serbie, Aleksandar Vučić et du Burundi, Evariste Ndayishimiye à l’issue de leur entretien en tête-à-tête lundi dernier, à Belgrade.

«La volonté politique de renforcer la coopération bilatérale Burundo-Serbe, exprimée par les Chefs d’Etat respectifs, s’est concrétisée par la signature de 9 accords et mémorandums dans divers secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, les TIC, l’économie, l’éducation, le sport, etc. », lit-on sur la page Facebook de la présidence burundaise.

D’après la même source, les deux chefs d’Etat se seraient « engagés pour une coopération stratégique bénéfique à leur peuple respectif, et pour le soutien mutuel des intérêts politiques et diplomatiques sur le plan national et international».

A s’en tenir aux informations relayées par la presse serbe, le président Vučić se serait félicité du fait que le Burundi « n’a jamais pris part » à une « initiative contre la Serbie» et « a toujours fermement soutenu l’intégrité territoriale de la Serbie».

Abordant la question des accords et mémorandums de coopération signés, le dirigeant serbe aurait laissé entendre que « la Serbie peut apporter un soutien important au Burundi», précisant que, dans le domaine de l’éducation, les deux parties se sont accordées d’augmenter le nombre de boursiers burundais venant étudier à Belgrade.