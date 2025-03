La Côte d’Ivoire s’est « réveillée » en matière d’Intelligence artificielle (IA), ce sont là les mots prononcés, jeudi à Abidjan, par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, lors d’une cérémonie pendant laquelle il a reçu officiellement les documents de la Stratégie nationale de l’Intelligence artificielle (IA) et de la Stratégie nationale de la gouvernance des données.

Ces deux Stratégies « que nous avons élaborées sont le fruit d’une réflexion approfondie, menée avec l’ensemble des parties prenantes nationales et internationales. Elles visent à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d’intelligence artificielle au service du développement inclusif et durable de notre pays», a fait part, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté.

Avec ces initiatives, la Côte d’Ivoire entend se positionner comme un leader régional dans l’adoption et l’intégration de l’IA, en garantissant une transformation inclusive et durable des secteurs clés pour améliorer la qualité de vie des citoyens, indique le gouvernement dans un communiqué.

Cette cérémonie a été marquée également par le lancement officiel par le Chef du gouvernement du Projet d’Appui au Renforcement de l’Administration électronique (PARAE) d’un coût de 59,7 milliards FCFA.

Le PARAE vise à œuvrer pour la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l’Administration et de baisser les coûts des services rendus par l’Administration publique, en réduisant les délais et en améliorant la transparence.

D’après Konaté, « en facilitant l’interopérabilité des systèmes d’information, en renforçant la gestion des données publiques et en rendant les services administratifs plus accessibles aux citoyens et aux entreprises », le PARAE incarne la volonté du pays « de bâtir une administration moderne, performante et proche des populations ».

« Je voudrais souhaiter que les opérateurs économiques, à travers le monde, retiennent que la Côte d’Ivoire s’est réveillée en matière d’IA. Ils sont les bienvenus pour que nous puissions réaliser ce que nous visons ensemble : être l’Éléphant champion d’Afrique en matière d’intelligence artificielle », a affirmé Mambé, invitant la jeunesse ivoirienne à explorer l’univers de l’IA, étant donné que « demain, les métiers de l’IA seront des métiers porteurs d’emplois, de croissance économique, d’inclusion sociale et de démocratie dans l’information et dans la qualité des services».