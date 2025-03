La Banque africaine de développement (BAD) organise un Dialogue régional de haut niveau sur les systèmes de finances publiques en Afrique, les 25 et 26 mars à Cotonou (Bénin), sur le thème « Moderniser la responsabilité et la transparence dans les systèmes de finances publiques en Afrique. »

L’événement, organisé en collaboration avec le gouvernement béninois, le Centre de services régional pour l’Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA), réunira des experts et des responsables gouvernementaux, des organisations régionales, des partenaires au développement, de la société civile et du monde universitaire.

D’après le communiqué de la BAD, les sessions de ce Dialogue exploreront la manière dont les gouvernements africains peuvent promouvoir la transparence et la responsabilité, tirer parti de politiques et de technologies innovantes pour mieux gérer les dépenses publiques et la dette.

Il s’agira aussi d’examiner les moyens susceptibles d’améliorer la participation des citoyens à la budgétisation et aux finances publiques, d’accélérer la mobilisation des ressources nationales grâce à des réformes de l’administration fiscale, d’améliorer la gestion de la dette et de s’attaquer aux flux financiers illicites.

Parmi les intervenants, figurent le ministre béninois de l’Économie et des Finances chargé de la Coopération, Romuald Wadagni, la ministre béninoise de l’Économie numérique et de l’Innovation, Adam Soulé Zoumarou, l’ancien ministre marocain de l’Économie et des Finances, Mohamed Boussaid, l’ancien ministre ghanéen des Finances, Seth Tekper, le représentant-résident du PNUD au Bénin, Titus Osundina, le chef de la division des politiques économiques et du développement durable de l’Union africaine, Patrick Ndzana Olomo, et le directeur de l’Institut africain de développement du Groupe de la BAD, Eric Kehinde Ogunleye.