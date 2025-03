Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a convié tous les acteurs de la communauté internationale à mieux préserver la ressource «eau» sur la planète à la faveur de la «Journée mondiale de l’eau» célébrée le 22 mars 2025.

Le thème de la «Journée mondiale de l’eau 2025» nous «rappelle une dure réalité : la préservation des glaciers est essentielle pour la sécurité, la prospérité et la justice. Les glaciers sont des réservoirs naturels qui renferment une ressource précieuse à savoir : près de 70% de toute l’eau douce de la planète», a fait observer Guterres.

«En fondant, les glaciers étanchent la soif des populations, alimentent les écosystèmes et soutiennent l’agriculture, l’industrie et l’énergie propre. Or, les températures caniculaires assèchent ces réservoirs à une vitesse record, de l’Himalaya aux Andes, en passant par les Alpes et l’Arctique», a déploré le patron de l’ONU.

«Si les glaciers reculent, nous, nous ne pouvons pas reculer devant nos responsabilités (…) Il est indispensable d’agir cette année 2025. Chaque pays doit mettre en œuvre de solides plans d’action nationaux pour le climat, ou des CDN (Contributions déterminées au niveau national), qui cadrent avec l’objectif consistant à limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire», a par ailleurs fait observer l’ex-Premier ministre Portugais Antonio Guterres.

«Il faut augmenter le financement de l’adaptation et de la résilience face aux changements climatiques et l’accompagner d’une réforme de l’architecture financière internationale qui permette de débloquer un financement durable et massif de l’action climatique. Ensemble, agissons afin de préserver ces poumons gelés pour toute l’humanité», a conclu le SG de l’ONU.