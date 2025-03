Une équipe des services du Fonds Monétaire International (FMI), qui vient d’effectuer une mission au Sénégal du 18 au 26 mars 2025, sous la conduite d’Edward Gemayel, s’est félicitée de l’engagement des autorités dakaroises en faveur de la transparence et de la redevabilité budgétaires.

Alors que les experts du Fonds ont eu pour mission d’échanger avec les autorités sur les conclusions du récent rapport d’audit de la Cour des comptes du Sénégal qui a examiné l’exécution budgétaire sur la période 2019-2023, ils ont confirmé des déclarations erronées significatives des déficits budgétaires et de la dette publique.

« Ces conclusions mettent en lumière de graves lacunes dans le contrôle budgétaire et la reddition des comptes », selon Gemayel qui a souligné « l’urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles », et expliqué que sa mission « a cherché à mieux cerner l’ampleur des écarts et les insuffisances juridiques, institutionnelles et procédurales qui les ont rendus possibles».

Le chef de la mission du FMI, a indiqué, par la suite, que les discussions ont également porté sur « l’identification de mesures correctrices pour améliorer la transparence budgétaire, renforcer le contrôle des finances publiques et la récurrence de telles pratiques».

Il a fait d’autre part état de l’intention des autorités sénégalaises de «solliciter un nouveau programme appuyé par le FMI» ajoutant que le Fonds serait «prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d’un programme de réformes ambitieux, tirant les enseignements de l’audit et conforme à la stratégie nationale de développement».

Les discussions sur un éventuel nouveau programme débuteront dès que des mesures correctrices auront été engagées pour remédier aux déclarations erronées, et peu après l’examen du dossier par le Conseil d’administration du FMI, a-t-il ajouté.