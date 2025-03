Plus de «7,2 millions d’enfants ne sont pas scolarisés en Ethiopie en raison des conflits et de l’insécurité» s’est inquiété ce lundi 24 mars, le ministre éthiopien de l’Education, Berhanu Nega.

Intervenant lors d’une réunion nationale organisée sur le thème de l’éducation, appelant à des solutions urgentes pour faire face à cette menace.

Les situations de conflit et d’insécurité «empoisonnent l’esprit des enfants et des jeunes, entravant leur développement futur», s’est aussi alarmé Berhanu Nega.

Illustrant cette inquiétude étatique, le président de la région Amhara, (Nord de l’Ethiopie), Arega Kebede a dépeint cette situation scabreuse sur le plan éducatif, en rappelant que sa région «est l’une des régions, où un grand nombre d’enfants ne sont pas scolarisés en raison de l’insécurité.

«Bien que l’exécutif régional ait initialement prévu d’inscrire 7 millions d’élèves pour l’année scolaire en cours, le nombre réel d’élèves inscrits n’a été que de 2,8 millions», a précisé Arega Kebede.

La région Amhara crie par ailleurs haro sur des efforts concertés pour réparer les dommages causés par les affrontements de ces derniers mois aux établissements d’enseignement de sa région.

L’Ethiopie est le second pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 120 millions d’habitants. Au moins deux régions de ce vaste pays continuent de payer un lourd tribut à l’insécurité induite par divers affrontements meurtriers ces 3 dernières années.