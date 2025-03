Le Conseil des ministres burkinabè a adopté lors de sa réunion ce mercredi, un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du «Conseil de l’école», un organe unique pour regrouper les Associations des parents d’élèves (APE), les Associations des mères éducatrices (AME) et les Comités de gestion d’école et d’établissement scolaire (COGES).

Cette initiative est justifiée, selon le communiqué publié à l’issue du Conseil, par le fait que ces différentes structures agissent séparément et rencontrent de nombreuses difficultés de fonctionnement, une situation qui ne favorise ni la résolution efficace des problèmes des établissements scolaires ni l’épanouissement des apprenants.

Il est indiqué que le Conseil de l’école a pour vocation d’organiser, de mobiliser et de favoriser la participation active des parents d’élèves à la vie scolaire. Il reprend à son compte les missions des structures déjà existantes dans les établissements du préscolaire, du primaire, du non formel, du post-primaire et du secondaire.

Cette structure unique assurera l’accompagnement des établissements d’éducation et d’enseignement du public et du privé aux plans pédagogique, financier, culturel, social et environnemental.

Le gouvernement souligne, comme innovations majeures du décret adopté, entre autres, la promotion de la cantine endogène et la mobilisation des femmes et des hommes chargés de la préparation des plats à l’école ; l’identification des détenteurs de savoirs locaux, en collaboration avec les directeurs et proviseurs afin d’animer des sessions d’apprentissage autour de ces savoirs endogènes.

La démarche de mettre en place un « Conseil de l’école » permettra aussi d’entretenir la ferme de l’école par la dotation en matériel d’irrigation, en intrants et en appui technique ; et de contribuer à la gestion de la discipline, d’après le communiqué.