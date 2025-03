Les ministres des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita et de la Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug ont examiné ce mercredi 27 mars à Rabat, les perspectives de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays frères.

À l’issue de son entretien avec son homologue marocain, Ould Merzoug a salué, dans une déclaration à la presse, l’excellence des relations entre Rabat et Nouakchott assurant que «nos relations sont les meilleures, et ce depuis des années», précisant qu’ils ont examiné principalement « les perspectives de cette relation, et nous nous engageons à résoudre toutes les questions en suspens».

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur déclaré que sa visite de travail à Rabat s’inscrit «dans le cadre des consultations et de la coordination continues entre moi-même et mon frère, ainsi qu’entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc frère, sur toutes les questions, qu’elles concernent les relations bilatérales ou la coopération multilatérale».

Ould Merzoug a encore précisé que sa présente visite dans le Royaume, s’inscrit dans le prolongement de la rencontre du 20 décembre 2024 à Casablanca, entre le Roi Mohammed VI et le président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, assurant que cette importante réunion avait «insufflé une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale ».

Pour rappel, lors de cette rencontre à Casablanca, le souverain marocain et le Chef de l’Etat mauritanien avaient exprimé, selon un communiqué, du Cabinet Royal, «leur détermination à développer des projets stratégiques pour renforcer les liens entre les deux pays voisins, et à coordonner leurs contributions dans le cadre des initiatives royales en Afrique, notamment le gazoduc Africain-Atlantique et l’initiative visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique».

Pour le Chef de la diplomatie mauritanienne «les dernières années ont été marquées par un développement significatif des relations bilatérales entre les deux pays», soulignant que «la coopération est désormais à un niveau élevé, avec des consultations permanentes».

Il a rappelé à la même occasion, que son pays a bénéficié, au cours de l’année écoulée, d’un soutien constant et décisif du Maroc, saluant au passage, le «soutien quotidien et permanent» du Maroc à la Mauritanie durant sa présidence tournante de l’Union africaine, tant au niveau du sommet que du conseil exécutif» de l’UA.