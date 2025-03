Durant sa première interview accordée à un média étranger depuis son arrivée au pouvoir en aout 2023, Brice C. Oligui Nguema s’est prononcé ce 25 mars 2025 sur le sort judiciaire des Bongo placés sous mandat de dépôt depuis près de deux ans.

L’ancienne Première Dame du Gabon Sylvia Bongo et son fils Nourredin «auront droit à un procès équitable», a assuré Brice C. Oligui Nguema. «Il y a des preuves dans le dossier chez le juge d’instruction, le procès aura lieu et sera équitable. Selon le Code de procédure pénale (gabonais), pour des crimes, on peut aller jusque deux ans d’enquête», a expliqué le dirigeant candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, sans évoquer de date pour le procès contre l’ex-Première Dame et son fils aîné.

«Si on a réussi à faire un coup d’État sans effusion de sang, ce ne sont pas deux individus qui seront torturés dans ce pays», s’est aussi défendu le Président Oligui Nguema pour botter en touche au sujet des accusations de torture contre ces deux prévenus, selon leurs avocats.

Oligui Nguema entame sa campagne électorale ce 29 mars 2025. Arrêtés après le coup d’Etat du 30 août 2023, Sylvia Bongo et son fils Noureddin âgé de 33 ans, sont depuis emprisonnés à Libreville, la capitale gabonaise.

L’ex-Première Dame a été inculpée pour «blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux», et son fils pour «corruption et détournements de fonds publics».

L’élection présidentielle du 12 avril se jouera entre huit candidats dont les dossiers ont été validés par la Cour Constitutionnelle. Parmi eux figure le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Bilie By Nze présenté comme l’adversaire le plus sérieux du président sortant, Oligui Nguema.