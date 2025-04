L’Administration de Donald Trump a livré le week-end écoulé de nouveaux détails autour de la suspension depuis janvier 2025, de l’aide extérieure américaine aux pays en voie de développement (PVD), dont un grand nombre de pays africains.

Le vendredi 28 mars, le Département d’État et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont informé le Congrès de leur intention «d’entreprendre une réorganisation qui impliquerait le transfert de certaines fonctions de l’USAID au Département d’État d’ici le 1er juillet 2025, ainsi que l’arrêt des fonctions restantes de l’USAID non alignées sur les priorités de l’Administration», a clairement spécifié la diplomatie américaine dans un nouveau communiqué.

Au nom du slogan « Make America Great Again » (MAGA), le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio a rappelé que «l’USAID s’est écartée de sa mission initiale depuis longtemps. En conséquence, les bénéfices ont été trop rares, et les coûts, trop élevés».

«Grâce au Président Trump, cette époque malencontreuse et financièrement irresponsable est révolue. Nous réorientons nos programmes d’aide extérieure afin qu’ils soient directement alignés sur ce qui convient le mieux pour les États-Unis et nos citoyens», a-t-il souligné.

Cette nouvelle sortie du Département d’Etat intervient à l’heure où des cris d’orfraie sont poussés dans plusieurs Etats du Sud, y compris les Etats africains, après la suspension de l’aide extérieure de Washington.

«Nous poursuivons les programmes essentiels nécessaires à la survie et réalisons des investissements stratégiques qui renforcent à la fois nos partenaires et notre pays. C’est une promesse de plus faite au peuple américain qui est tenue», a toutefois tempéré le diplomate Marco Rubio.