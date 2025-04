Lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme (CDH) sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), le mardi 1er avril à Genève, les Nations unies ont appelé la communauté internationale à une réponse immédiate et coordonnée, face aux violations massives des droits humains qui ne font que se multiplier dans la partie orientale de la RDC.

Face à la tragédie humanitaire qui s’aggrave de jour en jour dans la partie orientale de la RDC, les espoirs d’une paix durable reposent sur une réponse internationale résolue et coordonnée, a défendu la Haute Commissaire adjointe aux droits humains de l’ONU, Mme Nada Al-Nashif.

Elle a souligné que depuis l’offensive lancée en janvier dernier par le groupe armé M23, avec le soutien du Rwanda, quelques 602 victimes d’exécutions extrajudiciaires et sommaires ont été recensées dans les provinces du Nord- et du Sud-Kivu, précisant que ces exécutions ont été commises par toutes les parties au conflit.

Mme Nada Al-Nashif a en outre, dénoncé la progression alarmante des violences sexuelles liées au conflit, qui ont connu une augmentation de plus de 270 % entre janvier et février.

Toujours selon ses propos rapportés par le service d’information de l’ONU, la crise alimentaire a atteint des proportions dramatiques dans le pays, touchant près de 26 millions de personnes, soit près d’un quart de la population ; alors que près de 7,8 millions de personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays, dont 3,8 millions uniquement dans les deux provinces du Kivu.

La Haute Commissaire adjointe a estimé que l’ampleur de ces déplacements, combinée à la violence systématique, exacerbe les souffrances des civils, pris au piège dans une guerre interminable.

«Après près de trois décennies de guerre et plus de six millions de morts, il devrait être parfaitement clair qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit », a-t-elle alerté, prônant urgemment à la place, une solution politique durable et soulignant le risque que la violence actuelle s’étende à toute la région en l’absence d’une action concrète.