La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a annoncé, mercredi dans un communiqué, la mise en circulation, à partir du 2 avril 2025, de sa nouvelle gamme de pièces de monnaie « Type 2024 » dans les pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Selon ce document, cette initiative s’inscrit dans la continuité de la modernisation des moyens de paiement en espèces amorcée le 15 décembre 2022 avec l’introduction de la nouvelle gamme de billets « Type 2020 ».

La gamme « Type 2024 » se compose de neuf dénominations, à savoir 1 FCFA, 2 FCFA, 5 FCFA, 10 FCFA, 25 FCFA, 50 FCFA, 100 FCFA, 200 FCFA et 500 FCFA.

La BEAC assure que ladite gamme allie sécurité renforcée, durabilité environnementale et design distinctif, tout en précisant que les pièces sont fabriquées à partir de métaux résistants et respectueux de l’environnement, et arborent des gravures spécifiques illustrant l’intégration sous-régionale et l’émergence des États de la CEMAC.

Une attention particulière serait portée aux thèmes de l’éducation, de la place de la femme dans la société, de l’agriculture moderne et de la protection de la faune et de la flore, selon le communiqué signé par le Gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui.

La Banque souligne aussi que la nouvelle gamme se caractérise par l’introduction d’une dénomination de 200 FCFA qui prend en compte les besoins évolutifs des consommateurs en offrant une plus grande flexibilité dans les transactions en espèces.

Cette nouvelle gamme se distingue aussi des gammes précédentes, poursuit la même source, par la création d’un format spécifique avec des pans pour les pièces de 50 FCFA et de 100 FCFA, qui renforcent leur sécurité contre les usages illicites et facilitent leur identification par rapport aux anciennes gammes.

Il est enfin précisé que les pièces de la gamme « Type 2024 » circuleront conjointement avec les pièces des anciennes gammes actuellement en circulation.

Dans ce cadre, la BEAC invite les populations de la CEMAC à adopter ces nouvelles pièces et à en faire un usage approprié, afin de fluidifier les transactions fiduciaires.