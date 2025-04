Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a annoncé mercredi, au Conseil des ministres qu’il a présidé, que le Boulevard Général De Gaulle à Dakar portera désormais le nom du président Mamadou Dia, en vue de rendre hommage à cette figure nationale de renommée.

Cette décision a été rendue publique à la veille de la célébration ce vendredi 4 avril, du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal, et fait suite au récent appel du président de la République à débaptiser certaines artères portant des noms issus de l’époque coloniale au profit des héros locaux.

«Cette année, la fête de l’Indépendance sera marquée d’une pierre blanche par la décision du Chef de l’Etat de donner le nom du Président Mamadou Dia à un axe emblématique de la capitale : le Boulevard Général De Gaulle», indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Le texte rappelle que cette artère, anciennement appelée Allées Coursins, a servi de cadre au 2ème défilé du 4 avril 1962, par décision de Mamadou Dia alors Président du Conseil ; et que Mamadou Dia fût surtout avec Modibo Keita, le cosignataire des accords de Transferts de compétences du 4 avril 1960 qui ont consacré l’indépendance de la Fédération du Mali (Sénégal et Soudan) avec le Général Charles De Gaulle, Président de la République française et Président de la Communauté française.

La cérémonie de la célébration du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal, devant être présidée par le chef de l’Etat, à la Place de la Nation à Dakar, sera ponctuée par une prise d’armes, suivie d’un défilé, en grand format, civil et militaire.

Alors que cette fête nationale est présentée comme un évènement majeur du calendrier républicain qui magnifie le rôle et la place de l’Armée et de la jeunesse dans la construction et le développement du pays, Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage aux anciens combattants et aux Forces de Défense et de Sécurité qui veillent en permanence à la protection du territoire national.