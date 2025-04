La Direction Générale des Impôts (DGI) au Mali invite les contribuables en général et particulièrement les grandes et moyennes entreprises, à utiliser la plateforme E-Impôt mise en place pour accomplir les obligations fiscales par voie électronique.

La DGI explique que cette initiative vise la simplification et la sécurisation des opérations de consultation de la situation fiscale, des déclarations et du paiement des impôts, droits et taxes.

Pour une meilleure appropriation de ce mécanisme numérique, la Direction Générale des Impôts promet prendre toutes les dispositions pour aider et accompagner au besoin, les contribuables et leurs conseils durant ces procédures.

Le Directeur Général des Impôts, Hamadou Fall Dianka, dit compter sur la bonne compréhension et l’adhésion massive des contribuables à cette nouvelle solution simplifiée, déployée depuis janvier 2019.