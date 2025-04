Le Chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot a réitéré ce mercredi 2 avril, le soutien de la France, exprimé au plus haut niveau de l’Etat, à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son appui à l’initiative d’autonomie marocaine comme une base sérieuse et crédible au conflit autour du Sahara marocain.

« Il y a quelques mois, nous avons exprimé notre vision du présent et de l’avenir du Sahara occidental qui s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine en conséquence directe du plan d’autonomie marocain », a déclaré le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, lors d’une audition mercredi, devant la Commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, ajoutant qu’il n’y a pas aujourd’hui d’autres solutions réalistes et crédibles » au litige autour du Sahara Occidental marocain en dehors de l’initiative marocaine.

Cette initiative, a-t-il précisé, s’inscrit dans le cadre d’ »une solution politique durable et mutuellement acceptable aux Nations unies et nous soutenons les efforts onusiens en vue de ce dialogue », promettant qu’il aura l’occasion « d’en parler dans quelques jours » à Paris, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Pour rappel le Président français, Emmanuel Macron avait affirmé dans un message adressé au Roi Mohammed VI en juillet 2024, que la France «considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Le Chef de l’Etat français avait assuré le Souverain marocain, de « l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume » et que son pays « entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

Le Président Emmanuel Macro avait également réitéré avec force, le soutien de la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, dans une allocution prononcée devant les deux Chambres réunies du Parlement marocain le 29 octobre dernier, à l’occasion de sa visite d’Etat dans le Royaume.

Et le président Macron de réaffirmer devant les parlementaires marocains que «pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», assurant que «l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue”.

La France avait ainsi emboîté le pas à l’Espagne, dont le gouvernement présidé par le socialiste Pedro Sánchez avait proclamé officiellement le 7 avril 2022 à Rabat, son soutien au plan d’autonomie marocain, en le considérant comme étant «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour le règlement définitif du litige territorial créé de toutes pièces, par le régime algérien à des fins hégémoniques à peine voilées.