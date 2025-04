Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce jeudi 3 avril à la Cité de l’Union africaine à Kinshasa, le Conseiller principal du Président américain Donald Trump pour l’Afrique, Massad Boulos, accompagné de la Sous-secrétaire d’État adjointe pour les Affaires africaines, Corina Sanders et du Directeur du Conseil national de sécurité pour l’Afrique, Dan Dunham.

Les deux parties ont eu une longue et fructueuse discussion, indique la présidence congolaise, précisant que l’entretien s’est articulé sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC, notamment un éventuel accord sur les minaux.

«Vous avez entendu parler d’un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC, et je suis heureux d’annoncer que le Président et moi avons convenu d’une voie à suivre pour son élaboration», a déclaré le Conseiller américain, Boulos à la sortie de l’audience.

Il a affiché sa satisfaction de « collaborer avec le Président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain, et pour stimuler des investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dans l’objectif commun de contribuer à la prospérité » des deux pays.

Soulignant le «besoin d’un environnement le plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif » et le fait qu’« il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité », Massad Boulos a assuré que les Etats-Unis restent déterminés à contribuer à la fin de la guerre dans l’Est du pays.

« Nous souhaitons une paix durable qui affirme l’intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, et qui projette les bases d’une économie régionale florissante », a-t-il dit, ajoutant que la relation entre les Etats-Unis et la RDC «présente un grand potentiel».