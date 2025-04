Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio a réaffirmé ce mardi 8 avril à Washington, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara occidental en considérant la proposition d’autonomie marocaine «comme seule base pour une solution juste et durable au différend».

Le Département marocain des Affaires étrangères précise dans un communiqué officiel, que le Chef de la diplomatie américaine et son homologue marocain «ont affirmé le solide partenariat entre les États-Unis et le Maroc pour promouvoir la paix et la sécurité, sous la direction du président Trump et du Roi Mohammed VI».

Lors de cette rencontre à Washington, ajoute la même source, Marco Rubio a réaffirmé que «les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental» et soutiennent la proposition d’autonomie marocaine, qu’ils qualifient de «sérieuse, crédible et réaliste» et considèrent comme étant la «seule base pour une solution juste et durable au différend».

Les États-Unis contribueraient à tout progrès en vue d’atteindre cet objectif, a assuré le secrétaire d’État américain, ajoutant que «les États-Unis continuent de croire que l’autonomie réelle sous la souveraineté marocaine est la seule solution envisageable» pour le règlement litige territorial autour du Sahara marocain.

Pour conclure, Marco Rubio a réitéré l’appel du président Donald Trump pour que les parties au conflit, s’engagent dans des discussions sans délai, en se basant sur la proposition d’autonomie «comme seul cadre, afin de négocier une solution mutuellement acceptable».

Pour rappel, le Roi Mohammed VI a été informé par le Président des États-Unis, Donald Trump, lors d’un entretien téléphonique, de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Occidental marocain.

Avant sa rencontre avec Marco Rubio, le ministre marocain, Nasser Bourita a eu le jour même à Washington, des entretiens avec Mike Waltz, Conseiller du président américain Donald Trump pour la sécurité nationale.

Cet «entretien a porté sur le partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les questions régionales d’intérêt commun», précise la diplomatie marocaine dans son communiqué.