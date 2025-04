Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu lundi 7 avril, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood, rapporte un communiqué de la diplomatie tunisienne.

D’après ce document, le Secrétaire d’État a exprimé, au cours de l’échange, l’aspiration de son pays à renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération avec les États-Unis d’Amérique et sa détermination à œuvrer à les élever vers des horizons plus vastes, notamment dans les domaines économique et commercial.

La rencontre a également permis d’aborder avec l’Ambassadeur américain les nouveaux droits de douane imposés aux exportations tunisiennes vers le marché américain, ainsi que les moyens d’en revoir les modalités et d’en atténuer l’impact, poursuit le communiqué sans donner plus de détails.

Pour rappel, le président des Etats-Unis, Donald Trump a revu l’arrangement spécial dont bénéficiaient les pays africains dans leurs échanges commerciaux avec le pays de l’Oncle Sam, imposant de nouveaux droits de douane selon les pays et les produits.

L’Ambassadeur américain a exprimé à son hôte, la profondeur de l’amitié entre les Etats-Unis et la Tunisie et l’importance que son pays accorde à la consolidation des opportunités de coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.