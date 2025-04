L’homme d’affaires libano-américain et Conseiller spécial pour l’Afrique du président américain, Donald Trump, Massad Boulos a eu ce mardi 8 avril à Urugwiro Village à Kigali, un entretien avec le Président rwandais, Paul Kagamé autour de la perspective de paix dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et des liens économiques entre les Etats-Unis et le Rwanda.

Massad Boulos a inscrit son déplacement à Kigali, dans les divers efforts des USA «en vue d’une paix durable dans l’Est de la RDC, et promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région».

Sans dévoiler les détails des sujets abordés avec le Président Kagamé, il a réitéré la posture diplomatique de Washington autour de la guerre dans l’Est de la RDC.

«Nous apprécions le dialogue en cours, mais nous ne sommes pas impliqués dans ces détails. Ce sont des questions internes sur lesquelles les protagonistes dialoguent. Ce n’est pas une question de pression (…) mais de paix», a-t-il confié au siège de l’Ambassade des USA à Kigali.

«Je peux confirmer et affirmer que les États-Unis restent engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter la fin de ce conflit, évidemment une fin pacifique», a encore déclaré Massad Boulos nommé dans ses nouvelles fonctions africaines la semaine dernière.

Dans le cadre d’une mini-tournée dédiée à la paix dans l’Est de la RDC, Massad Boulos a déjà eu la semaine écoulée des entretiens avec le président congolais, Félix Tshisekedi à Kinshasa, ainsi qu’avec les Présidents kenyan, William Ruto et ougandais, Yoweri K. Museveni.

«Le Président Trump veut voir la paix s’installer. Il veut que ce conflit prenne fin et rapidement», a affirme le diplomate américain à l’issue de sa rencontre avec le président rwandais, Paul Kagamé.