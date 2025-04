Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres a convié ce mardi 8 avril, la communauté internationale «à des efforts collectifs pour éliminer à la racine, la propagation des discours de haine par le biais de divers réseaux sociaux».

Le patron de l’ONU a formulé cette nouvelle exhortation à l’occasion du lancement des diverses activités devant marquer la commémoration du 31è anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda.

«Les technologies numériques sont utilisées pour jeter de l’huile sur le feu de la haine, creuser les divisions et propager des mensonges», a déploré Guterres, conviant à «un usage responsable des médias numériques et traditionnels».

«Aujourd’hui, nous portons le deuil du million d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont été massacrés lors du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda», a rappelé Guterres, soulignant que ces «atrocités ont été commises de façon intentionnelle, préméditée et planifiée, y compris par la diffusion de discours de haine, de mensonges et de propos déshumanisants qui ont alimenté les divisions» au Rwanda.

Le génocide des Tutsi a coûté la vie à «800 mille personnes en trois mois», selon des chiffres onusiens, et «plus d’un million de personnes», selon un bilan rwandais. Il est commémoré les 7 avril de chaque année, sur l’agenda diplomatique international.