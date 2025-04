Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) a tenu le 3 avril, une session ordinaire dont le contenu n’a été divulgué qu’en début de semaine. Ces travaux ministériels ont été consacrés en partie, à l’analyse des performances de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), bras financier de l’UEMOA qui regroupe 8 pays ouest-africains.

Le Conseil des Ministres de l’UMOA a approuvé durant cette rencontre, «les comptes de la BOAD, pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. L’Institution affiche des indicateurs clés en amélioration, dénotant ainsi de la consolidation continue de ses performances opérationnelles et financières», ont souligné les ministres des Finances de cette zone monétaire qui ont en commun, l’utilisation du Franc CFA.

«La BOAD enregistre un résultat net bénéficiaire de 39,402 milliards de FCFA, contre 36,453 milliards de FCFA, à fin 2023, soit une hausse de 8,09%», ont mis en exergue les ministres des Finances de l’UMOA.

L’UMOA s’est félicitée de la qualité du «rating» de la BOAD, de ses «notations Baa1 et BBB de catégorie ‘Investment Grade’ qui demeurent inchangées et confirmées par les Agences Moody’s et Fitch Ratings».

Les ministres ont relevé en outre que le «produit net bancaire de la BOAD a été porté à 114,885 milliards de FCFA contre 111,033 milliards de FCFA, au titre de l’exercice 2023». Avec un total bilan s’établissant à «3.893,477 milliards de FCFA contre 3.482,022 milliards de FCFA» en 2023.

Cette consolidation des ratios de solvabilité a amené la BOAD à conserver une structure financière solide et équilibrée, «notamment, avec des fonds propres effectifs s’élevant à 1.390,831 milliards de FCFA et représentant 35,72% de son total bilan», ont également souligné les participants à cette réunion technique de l’UMOA.