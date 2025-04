Le FMI (Fonds monétaire international) va mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire un nouvel appui budgétaire de 740 millions de dollars, selon une annonce opérée ce 09 avril 2025 par Olaf Unteroberdoerster (chef de la mission du FMI) à Abidjan.

Ce financement de 740 millions de dollars est destiné «à évaluer des programmes économiques conclus avec le pays sur la période 2023-2026», a soutenu Olaf Unteroberdoerster, à la sortie d’un entretien avec le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné.

L’institution de Bretton Woods a achevé ce 09 avril 2025 une «nouvelle mission de revue de programmes» débutée en mode virtuel le 24 mars dernier. Olaf Unteroberdoerster a fait observer ce 09 avril 2025 «le satisfecit» de son institution autour de la «conduite de ses deux Programmes».

La Côte d’Ivoire a conclu récemment avec le FMI deux programmes bénéficiant d’un soutien financier d’un montant total de 4,8 milliards de dollars. Le premier, le programme économique et financier, lancé en 2023, vise à consolider la stabilité macroéconomique de la Côte d’Ivoire et la transformation structurelle de l’économie ivoirienne pour «permettre au pays de rejoindre le cercle des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure». Le second programme, la FRD (Facilité pour la résilience et la durabilité), ambitionne «de renforcer la résilience de l’économie ivoirienne face aux défis liés au changement climatique».