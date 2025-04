Le MAE (ministère tchadien des Affaires étrangères) a informé ce 09 avril 2025 du retour de «172 migrants tchadiens en provenance de Tripoli, en Libye».

Selon des précisions officielles, cette nouvelle vague de migrants a foulé le sol tchadien dans l’après-midi du 08 avril à N’Djamena (capitale tchadienne). «Ce retour volontaire» est le fruit d’une collaboration entre les «Gouvernements tchadien et libyen, démarche soutenue par l’OIM (Organisation internationale pour les migrations), renseigne le MAE. Aux dires de Mbodou Seïd (directeur général de l’Administration, des Affaires juridiques et des Tchadiens de l’étranger au MAE), «de 2023 à aujourd’hui, plus de 4.000 Tchadiens sont retournés au pays grâce à la mise en place de ce dispositif. Cela illustre la détermination des services de l’Etat, en particulier du ministère des Affaires étrangères, à assurer la protection de nos compatriotes».

L’OIM accompagne, en outre, l’Etat tchadien dans la réinsertion socio-économique de ces migrants qui ont choisi le retour volontaire au bercail. A l’image de plusieurs pays sahéliens, le Tchad se situe au carrefour de plusieurs routes migratoires partant des côtes d’Afrique de l’ouest, centrale et orientale vers le pourtour méditerranéen.