La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka, en mission à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a eu, jeudi 10 avril, un entretien de haut niveau avec le PDG de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, centré, entre autres, sur l’état d’avancement du projet du port en eau profonde de Banana.

« La Cheffe du Gouvernement a obtenu un engagement décisif de DP World », selon lequel, « le port en eau profonde de Banana sera opérationnel dès 2026 », indique un communiqué de la Primature.

« C’est vraiment une grande opportunité de nous asseoir avec la Première Ministre et de discuter du progrès du port. Je suis vraiment content qu’elle nous ait donné 100% de soutien pour s’assurer que le projet se termine à l’heure avec la meilleure qualité », a déclaré Sultan Ahmed Bin Sulayem, cité par la même source.

En effet, Tuluka a réaffirmé la volonté de la RDC de faire avancer ce projet stratégique qui renforcera les capacités logistiques et commerciales du pays. Il est prévu que le port dispose d’un quai de 700 mètres, d’une capacité de 450 000 EVP/an et des technologies de dernière génération.

La primature souligne aussi que ce projet s’inscrit dans la vision du Chef de l’État Félix Tshisekedi, qui ambitionne de doter la RDC d’infrastructures modernes et compétitives pour soutenir la croissance économique.

Sur son site web, DP World informe avoir signé, en décembre 2021, un accord de collaboration avec le gouvernement de la RDC pour l’aménagement du port en eau profonde de Banana.

« Cet accord représente la vision de Son Excellence, le Président Tshisekedi, et de DP World, de doter la RDC d’un port et d’une infrastructure logistique modernes de classe mondiale pour soutenir les énormes opportunités de commerce dans ce pays », selon le PDG de DP World, ajoutant que le port « renforcera les capacités d’exportation du pays et lui donnera un accès abordable aux marchés internationaux. »