Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo (RDC) a dressé ce lundi 14 avril, le bilan humain des nouvelles pluies torrentielles que connait ces derniers jours le pays.

Cette pluviométrie abondante accompagnée d’inondations sévères a touché, selon les officiels congolais, plusieurs provinces de ce vaste pays d’Afrique australe, dont sa capitale Kinshasa qui a été à nouveau, violemment endeuillée par ces intempéries.

Ainsi, «11 zones de santé à Kinshasa ont été affectées, avec plus de 5.000 personnes déplacées. Au moins 72 personnes ont été tuées et 170 autres ont été blessées en raison des pluies torrentielles et des inondations qui en ont résulté», a déploré le ministère congolais de la Santé. La saison des pluies en RDC s’étend généralement de novembre à mai tous les ans.

Outre Kinshasa, les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu situées dans l’Est du pays, font état d’’importants dégâts matériels occasionnés par ces nouvelles intempéries. Les autorités locales des zones touchées s’emploient actuellement à évaluer l’ampleur totale des besoins humanitaires, indique le pouvoir central de Kinshasa.

«Des sites d’hébergement d’urgence et des centres de soins ont été mis en place» dans plusieurs stades de Kinshasa en dehors du «Stade des Martyrs» déjà engorgé, ont précisé les autorités congolaises.

Les prévisions météorologiques officielles annoncent la poursuite de «fortes précipitations à Kinshasa» dans les jours à venir, ce qui suscite de nouvelles craintes parmi les populations congolaises en général et celles de Kinshasa en particulier avec ses 17 millions d’habitants.