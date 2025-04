La République démocratique du Congo (RDC) a accueilli, mardi 15 avril à Kinshasa, la 16ème réunion du Conseil des ministres africains en charge du Commerce de la Zone de Libre Échange Continental Africaine (ZLECAF), dans un contexte où de nombreux pays africains sont embarrassés par le plan, quoi que finalement suspendu, de tarifs douaniers imposé par les Etats-Unis.

Le chef d’Etat de la RDC, Félix Tshisekedi qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la rencontre, a profité de cette occasion pour faire quelques recommandations dont celle relative à la nécessité pour les pays africains d’unir leurs forces pour réussir ce proche économique d’envergure, selon un communiqué de la présidence congolaise.

« Unissons nos forces pour faire de la ZLECAF un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières, harmonisons nos réglementations, et soutenons nos entreprises pour qu’elles conquièrent le marché continental », a-t suggéré, assurant que la ZLECAF peut jouer un rôle important dans le développement du continent.

Le président congolais a également souligné que « la ZLECAF ne réussira que si elle ne profite pas à tous, entrepreneurs, agriculteurs, jeunes et innovateurs », préconisant la mutualisation des efforts et des ressources de tous les pays africains «afin de transformer les ambitions continentales en réalités tangibles pour les peuples» africains.

Le président Tshisekedi a enfin affirmé que son pays, «avec ses immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de plus de 100 millions d’habitants, a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental».

L’Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, entré en vigueur fin mai 2019, prône la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les pays membres pour accroître le commerce intra-africain.