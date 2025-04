Le taux national de la pauvreté au Rwanda est passé de «39,8% en 2017 à 27,4% en 2024, ce qui constitue une baisse de 12,4 points de pourcentage en sept ans», selon une enquête officielle dont les résultats ont été rendus publics ce mercredi 16 avril.

Les résultats publiés relèvent de la 7è enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages, menée par le Institut national de la statistique du Rwanda (NISR), entre octobre 2023 et octobre 2024.

Les détails de cette enquête officielle mettent en avant «une réduction substantielle de la pauvreté dans toutes les régions du pays». Alors que les classements régionaux restent inchangés, la ville de Kigali affiche les niveaux de pauvreté les plus bas et les provinces du sud et de l’ouest les niveaux les plus élevés. La part des Rwandais vivant dans l’extrême pauvreté a fortement diminué, passant de 11,3% en 2017 à 5,4% en 2024», révèlent les résultats de l’étude du NISR.

Le Directeur général de cet institut, Ivan Murenzi a souligné que des progrès les plus significatifs ont été «réalisés parmi les ménages ruraux, reflétant l’impact des politiques gouvernementales ciblées». Il s’est félicité dans ce sens de «l’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones rurales qui est la preuve de la réussite des efforts de développement des infrastructures» à l’échelle nationale.