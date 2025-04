Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a annoncé, jeudi, que son pays est prêt à s’impliquer, aux côtés d’autres acteurs, dans la recherche d’une solution au conflit qui sévit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Il a fait part de cette volonté lors d’un échange téléphonique avec son homologue rwandais, Paul Kagame, selon un communiqué du porte-parole officiel de la Présidence égyptienne qui souligne que l’appel entre les deux hommes a, entre autres, porté « sur la situation en Afrique centrale, notamment les moyens de rétablir le calme dans la région de l’Est de la République démocratique du Congo. »

A cet égard, poursuit le communiqué, « le Président a souligné la volonté de l’Egypte d’apporter tout son soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à apaiser la situation dans cette région et à parvenir à une solution politique pacifique garantissant le rétablissement de la paix et de la sécurité régionales, dans l’intérêt des peuples de la région et de leurs aspirations à la prospérité et au développement. »

Le renforcement de la coopération bilatérale entre l’Egypte et le Rwanda, en particulier dans les domaines économique et du développement, ont été aussi au centre des discussions entre les deux dirigeants qui ont, par ailleurs, échangé sur les moyens de promouvoir la coopération entre les pays du bassin du Nil, de manière à garantir les intérêts communs de l’ensemble des pays riverains, à travers la consolidation du dialogue et de la concertation entre toutes les parties.

Rappelons que le Rwanda est concerné par la guerre en RDC en ce sens qu’il est accusé, par Kinshasa et plusieurs autres observateurs, de soutenir la rébellion M23 qui s’affronte avec l’armée congolaise dans la partie orientale de la RDC.