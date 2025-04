Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) va accorder un don de 19,85 millions de dollars au Soudan, sur deux ans, pour soutenir une opération humanitaire et de résilience dans le pays, informe un communiqué publié jeudi sur le site de l’institution financière.

L’opération est axée principalement sur l’amélioration des moyens de subsistance des populations vulnérables et l’atténuation de l’impact du conflit en cours sur les communautés et les infrastructures.

Concrètement, la BAD va cofinancer, avec par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le projet « Crisis Response for Women and Affected Communities in Sudan » (Réponse à la crise pour les femmes et les communautés sinistrées au Soudan).

Le financement permettra de former et mobiliser des travailleurs de première ligne (professionnels de la santé, spécialistes de l’eau et de l’assainissement…), de restaurer des établissements de santé et centres d’urgence dans les zones de conflit, et de réhabiliter les systèmes d’approvisionnement en eau et en énergie en milieu urbain et rural, sans oublier la fourniture d’une aide alimentaire d’urgence.

D’après le communiqué, le projet profitera à 1,5 million de Soudanais au total, soit 265 000 ménages (dont la majorité est dirigée par des femmes), aux personnes déplacées internes (PDI) et aux communautés d’accueil.

Ce projet « contribuera à rétablir les services sociaux et les opportunités économiques dans certaines des communautés les plus vulnérables du pays » et le « financement de la Banque favorisera également de manière stratégique des activités économiques inclusives et résilientes, contribuant ainsi activement à la consolidation de la paix », a souligné Beth Dunford, vice-présidente de la Banque pour l’Agriculture, le Développement humain et social.

Alors que des Soudanais continuent de fuir la guerre, actuellement 11 millions de déplacés internes et 3,8 millions de déplacés vers les pays voisins, la BAD estime que le soutien à la stabilisation du Soudan nécessite des efforts coordonnés et conjoints combinant une aide d’urgence immédiate qui jette les bases d’un développement inclusif à long terme, une stabilité durable et un dialogue politique pour garantir la participation des femmes à la prévention des conflits et à la gestion des crises.