Le patron de Directions générales de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi a reçu ce mercredi 22 avril à Rabat, le général de brigade, Luis Peláez Piñeiro, Chef du renseignement de la Garde civile espagnole fraîchement nommé à ce poste, accompagné d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Il s’agit de la première visite à l’étranger de Luis Peláez Piñeiro depuis sa nomination dans ses nouvelles fonctions, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST, soulignant que le choix porté sur le Maroc pour ce premier déplacement au Maroc, témoigne de la solidité des relations de coopération stratégique entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Les deux responsables ont exploré à cette occasion, les moyens de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire et du partenariat entre les deux pays, à même de garantir la concertation et la coordination des efforts mutuels pour faire face aux défis sécuritaires liés au voisinage régional commun et aux menaces terroristes dans les zones de conflits mondiaux, notamment la région sahélo-saharienne.

Les discussions ont également porté sur les différentes opérations sécuritaires conjointes entre le Maroc et l’Espagne, qui ont montré leur réussite et leur efficacité dans la neutralisation des menaces sécuritaires aux niveaux régional et international.

Les deux responsables ont également discuté des mécanismes de coordination et de consolidation des efforts bilatéraux visant la réussite de la Coupe du Monde 2030, qui sera organisée au Maroc, en Espagne et au Portugal, notamment en matière de prévention et de lutte contre les risques et menaces visant la sécurité publique, ajoute la même source.

Cette rencontre témoigne ainsi de l’importance primordiale de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, en ce sens qu’elle représente un modèle efficace et régulier de coopération maroco-espagnole dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration irrégulière, indique le communiqué avant de conclure que cette coopération reflète aussi la conviction inébranlable des dirigeants des deux pays quant à l’action de coordination et d’anticipation dans la lutte contre les différentes menaces et dangers communs.