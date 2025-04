Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a appelé ce mercredi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, à la mise en place d’un Conseil national de la Recherche et de l’Innovation en vue de matérialiser la nouvelle politique de recherche et d’innovation du Sénégal.

Le Chef de l’Etat sénégalais a commencé par aborder la problématique du développement de la recherche et de l’innovation dans l’agenda national de transformation, soutenant que l’ambition pour un Sénégal souverain, juste et prospère, place la recherche et développement et l’innovation au cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.

Il a demandé, à ce titre, au ministre de la Recherche et de l’Innovation, de finaliser, avant fin juin 2025, la cartographie de la recherche et de l’innovation, tout en listant les infrastructures et les équipements disponibles, mais également le capital humain national mobilisé dans la sphère publique et le secteur privé.

Le président Diomaye Faye a également invité le Premier ministre et les ministères concernés, de faire valider avant fin août 2025, un document de politique nationale de recherche et d’innovation impliquant les acteurs publics et privés, les universitaires, les chercheurs, les industriels et toute autre partie prenante.

Il a aussi mis en exergue le caractère fondamental de la valorisation des résultats de la recherche et des capacités d’innovation dans les lettres de politique sectorielle, les stratégies industrielles, numériques et technologiques définies et les programmes et projets déployés.

Il a ensuite, mis l’accent sur l’importance du soutien de l’Etat à la création d’entreprises technologiques et de laboratoires de recherche, au renforcement adéquat des écoles d’ingénieurs et des instituts de recherches, mais aussi au financement et à l’accompagnement adaptés au développement de la recherche et de l’innovation dans le pays.

Le président Faye a enfin insisté sur la rationalisation de toutes les aides et l’essentiel des fonds publics destinés à la recherche, dans le cadre d’un Fonds national pour le Développement de la Recherche et de l’Innovation, avec de nouveaux mécanismes de mobilisation et d’allocation de ressources à travers des contrats de performance intégrant des objectifs de résultats bien ciblés.