Les représentants de la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) auraient convenu, après «des discussions franches et constructives» à Doha, sous la médiation du Qatar, «de travailler pour œuvrer à la conclusion d’une trêve devant permettre l’instauration d’un cessez-le-feu effectif», annonce une déclaration conjointe des deux parties publiée mercredi sur le compte X de l’AFC/M23.

Le document indique que, «dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques», les représentants des deux parties «ont tenu des pourparlers de paix facilités par l’Etat du Qatar».

«D’un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d’une cessation immédiate des hostilités, rejettent catégoriquement tout discours de haine et d’intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements», poursuit la déclaration.

Kinshasa et l’AFC/M23 se sont aussi accordés sur le «respect des engagements» pris, lesquels «ouvriront la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable» dans l’Est de la RDC et dans la région, sachant que «ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires» de l’Est de la RDC.

Toute en s’engagent à « respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu’à leur conclusion», les deux parties ont exprimé «leur sincère gratitude à l’État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle» entre les deux belligérants.

Toutefois, avant la publication de cette déclaration conjointe, certaines sources citées par la presse locale ont fait état d’un échec des négociations pilotées par le Qatar, précisant que la délégation du M23/AFC aurait quitté Doha, mercredi, sans la conclusion d’accord formel avec Kinshasa.