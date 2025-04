Le Roi Mohammed VI a donné ce jeudi en fin d’après-midi à la gare de Rabat-Agdal, le coup d’envoi aux travaux d’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) devant relier prochainement Kénitra à Marrakech dans le prolongement de l’ancienne ligne de Tanger à Casablanca que dessert actuellement le train à grande vitesse (TGV) Al Boraq.

Ce projet du nouveau tronçon de la LGV d’environ 430 kilomètres, traduit la vision éclairée du Souverain en faveur de l’amélioration de l’offre ferroviaire nationale, et s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, en matière de développement durable, notamment la promotion de solutions de mobilité collectives à faible empreinte carbone.

Cette nouvelle LGV Kénitra /Marrakech en passant par Rabat et Casablanca, est au menu du programme ferroviaire ambitieux rendu public par le Ministre des Transports et de la Logistique, Abdessamad Kayouh qui avait précisé que d’ici à 2030, pas moins de 96 milliards de dirhams seront investis pour transformer et densifier le réseau de la voie ferrée nationale à travers sa modernisation, son extension, et le renforcement de l’écosystème industriel du rail.

Le projet Kénitra-Marrakech mobilisera à lui seul 53 milliards de dirhams alors qu’une autre enveloppe de 29 Milliards DH est affectée à l’acquisition de 168 trains, destinés au renouvellement du parc existant de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Outre la LGV, le programme ferroviaire prévoit également un investissement de 14 milliards de dirhams dans la construction et la rénovation de 40 gares ferroviaires à travers le Royaume. Le projet permettra aussi de relier Rabat à l’Aéroport International Mohammed V de Casablanca en 35 minutes en desservant le nouveau stade de Benslimane.

Il est prévu également un service à grande vitesse entre Fès et Marrakech avec un temps de parcours de 3h40 (avec des trains à grande vitesse circulant sur la ligne classique de Fès jusqu’au nord de Kénitra avant de continuer à bord du TGV Al Borak jusqu’à Marrakech à une vitesse de 350 Km/h. Grâce à cette extension de la LGV, les temps de parcours seront de 1h entre Tanger et Rabat, de 1h40 entre Tanger et Casablanca et de 2h40 entre Tanger et Marrakech, soit un gain de temps de plus de 2h.

Sont également prévus des travaux d’aménagement sur voies exploitées, des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech, des équipements ferroviaires, la construction des nouvelles gares Grande Vitesse, des gares de train de proximité et l’aménagement des gares existantes, outre la construction du Centre de maintenance pour l’entretien des rames à Marrakech.

Cette extension offrira aux voyageurs une liaison rapide, fiable et écologique entre les pôles économiques et touristiques majeurs du Royaume qui ambitionne ainsi de faire du rail un levier central de la transition énergétique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la décongestion des axes routiers, tout en améliorant la compétitivité des territoires.