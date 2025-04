Le pont sur le fleuve Logone reliant le Cameroun et le Tchad a été inauguré ce lundi 28 avril 2025, sous la co-présidence des Premiers ministres du Cameroun, Joseph Dion Ngute, et du Tchad, Allamaye Halina.

Des représentants du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), principal partenaire financier du projet, de l’Union européenne (UE), co-financeur, et d’autres partenaires techniques et institutionnels, ont pris part à la cérémonie officielle d’inauguration.

D’après un communiqué de la BAD, le pont Logone, situé entre les villes de Yagoua à l’Extrême-Nord du Cameroun et Bongor à l’Est du Tchad, constitue un ouvrage stratégique du corridor Douala-N’Djamena, dont l’objectif est de faciliter la circulation des personnes et des biens, d’intensifier les échanges commerciaux et de renforcer l’intégration économique sous-régionale.

La même infrastructure, qui représente un symbole fort de coopération bilatérale et d’intégration régionale, devrait contribuer à désenclaver les zones frontalières, à améliorer l’accès aux services sociaux de base et à favoriser un développement inclusif et durable.

La BAD relève aussi que l’inauguration du pont sur le fleuve Logone illustre les résultats concrets de la coopération entre États africains et les partenaires du développement, avec un accent particulier sur les infrastructures durables au service des populations.