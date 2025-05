Suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour la réouverture de l’ambassade du Maroc à Damas, les autorités syriennes officiellement rompu leurs relations avec le Polisario et procédé à la fermeture du siège du Front à Damas

Une mission technique marocaine actuellement en visite à Damas, pour préparer la réouverture de l’ambassade du Maroc en Syrie, a été accompagnée par de hauts responsables syriens pour constater de visu la fermeture effective du bureau des séparatistes du Polisario dans la capitale syrienne.

Le Front soutenu par l’Algérie, perd, ainsi l’un de ses principaux allié au Moyen-Orient du temps du président évincé, Bachar Al-Assad et il ne lui reste plus que le Hezbollah libanais et l’Iran qui lui fournissent armes et munitions et assurent des cycles de formation militaires aux milices armées du Polisario.

En effet, les nouvelles autorités syriennes sous la direction du président Ahmed Al-Charaa, ont «réaffirmé, par ce geste, leur engagement à respecter la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume, en rejetant toute forme de soutien aux entités séparatistes». «Cette démarche témoigne également de la volonté ferme de la Syrie de renforcer sa coopération bilatérale avec le Maroc et de promouvoir la stabilité régionale».

A signaler que le Royaume du Maroc a été l’un des premiers États à reconnaître les nouvelles autorités syriennes. Dès la chute du régime despote de Bachar al-Assad, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a pris contact le 30 décembre 2024, avec le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères syrien, Asaad Al-Shibani lors d’un échange téléphonique.

Les deux ministres se sont ensuite rencontrés pour la première fois le 7 mars à La Mecque, en Arabie Saoudite, en marge des réunions ministérielles entre les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Maroc, la Syrie, l’Égypte et la Jordanie.

Le 4 février 2025, le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ahmed Al-Charaa, à l’occasion de son accession à la présidence de la République Arabe Syrienne durant la période de transition. Ces échanges au plus haut niveau ont préparé le terrain pour la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.