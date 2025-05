La Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec le Comité Local d’Organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football 2024 au Maroc, a dévoilé ce 27 mai, les noms des enceintes sportives qui abriteront les rencontres de la CAN Dames qui est programmée du 5 au 26 juillet 2025 dans le Royaume chérifien.

Six stades répartis dans différentes villes marocaines seront mis à contribution pour l’organisation de la CAN Dames Maroc 2024. C’est la première fois dans l’histoire de ce tournoi panafricain que six enceintes sportives sont mobilisées pour une seule édition.

Ces infrastructures sportives ont pour noms Stade Olympique de Rabat, Stade Larbi Zaouli et Stade Père Jégo de Casablanca, Stade El Bachir de Mohammédia, Stade d’Honneur d’Oujda et Stade municipal de Berkane.

Le Stade d’Honneur d’Oujda, d’une capacité de 35.000 places, fait office de la plus grande enceinte qui sera en utilisation durant cette compétition panafricaine qui s’attend à une affluence et une audience télévisée records.

Trois Groupes sont en lice dans le cadre du 1er tour de cette CAN Dames 2024 qui se joue seulement cette année 2025. Il s’agit de la Poule A (Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo), de la Poule B (Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana), et de la Poule C (Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie). L’Afrique du Sud est la tenante du titre du trophée remporté en 2022 devant le Maroc.