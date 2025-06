L’Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New-York, a élu ce mardi 3 juin, cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité, à savoir Bahreïn, la Colombie, la Lettonie, le Libéria et la République démocratique du Congo (RDC), pour un mandat de deux ans qui débutera le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2027.

Le Liberia et la RDC, qui sont entrés au Conseil au nom du continent africain, ont reçu respectivement 181 et 183 voix sur 188 votants, lors du scrutin secret. Monrovia siègera au sein de l’instance onusienne pour la deuxième fois et Kinshasa pour la troisième fois en tant que membres non permanents.

«Plus de 30 ans après, la RDC fait son retour comme membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. La RDC, une voix qui compte », souligne le ministère congolais des Affaires étrangères sur son compte X.

Le service d’information de l’ONU affirme que la RDC, confrontée depuis le début de l’année à une offensive des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans l’Est de son territoire, fera entendre la voix d’un pays en quête de paix, tandis que le Libéria, longtemps ravagé par la guerre civile, revendique son retour au premier plan diplomatique.

Et d’ajouter, « dans les mois qui viennent, les regards se tourneront vers ces cinq nouveaux élus. Auront-ils la capacité de peser, d’ouvrir des brèches diplomatiques, de faire émerger des compromis ? Leur mandat n’a pas encore commencé, mais déjà, la réalité du monde les rattrape».

Les cinq pays élus rejoindront, début 2026, les cinq autres membres non permanents, ainsi que les cinq membres permanents qui disposent du droit de veto, à savoir la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni.