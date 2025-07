Les autorités du Bénin, réunies mercredi en Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, Patrice Talon, a adopté une mesure relative à la réglementation du dispositif pour la sécurité des patients dans le pays, initié par l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS).

D’après le compte-rendu de la réunion, ce dispositif participe de la volonté du Gouvernement d’améliorer sur la durée, la qualité des soins au niveau de l’ensemble du secteur sanitaire du Bénin.

Son application favorisera, précise-t-on, la diminution des préjudices causés aux patients à l’occasion des soins, l’amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé.

Le compte-rendu indique que le texte prend en compte l’ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients ; et fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels, opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées.

Rappelons que le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, avait lancé officiellement le dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements sanitaires du pays, le 28 mars 2024 à Cotonou. Cette initiative avait été, entre autres, justifiée par les multiples plaintes des patients et autres observateurs, reçues lors des enquêtes menées par des organes officiels.

L’ARS avait ainsi mis en place ce dispositif, qui regroupe des mesures politiques et pratiques, pour garantir la sécurité des patients et promouvoir les meilleures pratiques de soins.