Le Complexe Mohammed VI de football à Salé a abrité ce samedi 26 juillet, la cérémonie d’inauguration officielle du Bureau Afrique de la FIFA, le premier du genre sur le continent, une cérémonie marquée par la présence du président de la Fédération Internationale du Football Association (FIFA), Gianni Infantino, du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et de nombreuses personnalités sportives.

Qualifiant l’événement d’«historique », Gianni Infantino a salué la symbolique forte de cette inauguration, coïncidant avec la fête du Trône qui sera célébrée le 30 juillet par le peuple marocain, et s’est dit impressionné par la qualité des infrastructures du complexe. Le patron de la FIFA a exprimé sa profonde reconnaissance au Roi Mohammed VI pour son engagement « unique » en faveur du développement du football africain.

« Ce bureau n’est pas seulement africain, il est aussi mondial, tant son rayonnement dépassera les frontières du continent », a déclaré Infantino, précisant que le complexe de Salé devient désormais un centre stratégique pour le développement du football en Afrique et dans le monde.

De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe a affirmé que le Maroc est le lieu idéal pour abriter ce bureau, mettant en avant les avancées du football africain, notamment après la performance historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022 au Qatar. Il a également remercié le Roi Mohammed VI pour sa vision ambitieuse, qui a transformé le Maroc en moteur du sport continental.

Pour Fouzi Lekjaa, le complexe Mohammed VI, qui héberge désormais le nouveau bureau Afrique de la FIFA, incarne la stratégie royale pour l’épanouissement de la jeunesse africaine à travers le sport. Le président de la FRMF a réitéré l’engagement du Maroc à faire de ses infrastructures une terre d’accueil pour les talents et les projets internationaux, dans un esprit d’ouverture et de coopération.

Cette inauguration s’inscrit dans une dynamique plus large de rayonnement du Royaume du Maroc qui accueillera plusieurs compétitions majeures dans les années à venir, dont l’actuelle CAN 2025, cinq éditions de la Coupe du monde féminine U17, ainsi que la Coupe du monde 2030 qu’il co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

L’accord pour l’établissement de ce bureau a été signé en décembre 2024 à Marrakech, lors des CAF Awards, par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, Gianni Infantino et Fouzi Lekjaa. Cette initiative constitue une étape décisive qui vient confirmer le rôle central du Maroc dans l’architecture du football africain et mondial.