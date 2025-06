Le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Claver Gatete est arrivé dimanche 22 juin à Mogadiscio, pour une visite officielle en Somalie, à la tête d’une délégation de cette institution onusienne.

Pendant son séjour, Gatete qui a été accueilli à son arrivée, par le vice-ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Isaak Mohamud Mursal, aura une série d’entretiens avec de hauts responsables du gouvernement fédéral somalien.

Ces discussions porteront sur la coopération économique, les priorités de développement régional et les domaines de collaboration actuels entre la Somalie et les Nations Unies, précise un communiqué de la diplomatie somalienne.

Pour Mogadiscio, cette visite traduit l’engagement continu de la Somalie et des institutions internationales en faveur des objectifs de développement national et des efforts d’intégration régionale.

Créée en 1958 par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, la CEA est l’une des cinq commissions régionales de l’ONU, qui a pour mandat d’appuyer le développement économique et social de ses Etats membres, d’encourager l’intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.