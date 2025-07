Le parti au pouvoir au Togo, l’Union pour la République (UNIR), est arrivé largement en tête des élections municipales tenues le 17 juillet dernier, en remportant 75,3% des sièges, selon les résultats provisoires communiqués ce lundi 21 juillet, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’UNIR sui est déjà majoritaire au Parlement, s’est accaparé de 1.150 sur les 1.527 sièges à pourvoir, suivi de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre, avec 51 sièges, soit 3% des voix.

En troisième et quatrième position, figurent l’Union des forces du changement (UFC) et l’Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), ayant obtenu respectivement 38 et 34 sièges de conseillers municipaux.

Les candidats et partis politiques disposent d’un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats provisoires pour introduire des recours contre les conditions du déroulement et les résultats du scrutin.