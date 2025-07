Le Président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, désigné, la semaine passée, Envoyé spécial de l’Union africaine (UA) pour la région du Sahel, s’est entretenu, ce lundi 21 juillet, avec le chef d’Etat malien, le générla Assimi Goïta.

Il s’agit là de la première action menée par le nouvel émissaire de l’UA qui s’est félicité d’«un entretien fructueux et convivial (…) dans un climat de confiance mutuelle», dans un message publié sur son compte Facebook, à l’issue de cette entrevue.

« Dans le cadre de ma nouvelle mission d’Envoyé Spécial du Président en exercice de l’Union africaine au Sahel, j’ai eu un entretien fructueux et convivial avec mon homologue du Mali, S.E le Général Assimi Goïta, portant sur la situation au Sahel, dans un climat de confiance mutuelle», a déclaré ce Champion de l’Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

L’UA attend de son Envoyé spécial de favoriser le dialogue avec les autorités gouvernementales des pays du Sahel et d’autres parties prenantes, et de promouvoir des stratégies globales en faveur d’une paix et d’une stabilité durables dans la région du Sahel.

Rappelons que l’organisation continentale avait suspendu le Mali de ses organes et institutions, suite au dernier coup d’Etat survenu en 2021. En mai dernier, l’UA a relancé le dialogue avec ce pays, mais aussi avec le Burkina Faso et le Niger, les trois Etats dirigés par des militaires et ayant créé l’Alliance des Etats du Sahel (AES).