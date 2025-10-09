Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a procédé le mercredi 8 octobre au Palais Toumaï, à la promulgation de la Constitution révisée, en présence de nombreuses hautes personnalités du pays, dont le Premier Ministre, la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, et les Présidents des deux Chambres du parlement et des grandes institutions de la République.

Mahamat a signé le décret portant promulgation de la loi Constitutionnelle du 3 octobre 2025, portant révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.

«Cette cérémonie est surtout un moment important de la vie nationale qui vient solenniser l’entrée en vigueur d’un nouveau pacte institutionnel et rappeler le primat de la loi fondamentale», indique la présidence tchadienne dans un communiqué.

La même source ajoute que « c’est aussi l’aboutissement de plusieurs semaines de débats ; un exercice démocratique qui a su et pu dégager un consensus politique et social que le Président de la République a tenu à entériner. »

Les députés et sénateurs tchadiens ont adopté majoritairement par 236 voix sur 257, le projet de révision constitutionnel le 3 octobre dernier, au grand dam de l’opposition qui continue de dénoncer les modifications apportées.

La nouvelle loi fondamentale établit un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable sans limite, et prévoit, entre autres, la rallonge d’un an du mandat des députés qui passe de 5 à 6 ans.

Une fois la Constitution promulguée, le Chef de l’État a remis le décret signé à la Ministre Secrétaire générale du Gouvernement, Ramatou Mahamat Houtouin, qui, en sa qualité de dépositaire administratif de la loi suprême, assurera sa publication au Journal officiel, sa diffusion et sa mise en œuvre juridique, précise le communiqué.