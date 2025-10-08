Le Président malgache, Andry Rajoelina a procédé ce mardi 7 octobre, à la nomination des premiers membres du nouveau gouvernement appelé à résorber la crise sociopolitique ouverte par une série de manifestations dans le pays depuis le 25 septembre 2025.

Les nominations partielles opérées concernent le ministère des Forces armées confié à Manantsoa Rakotoarivelo Deramasinjaka, le ministère délégué chargé de la Gendarmerie nationale attribué à Andriantsarafara Rakotondrazaka et le ministère de la Sécurité publique confié à Mandimby Ny Aina Randriambelo.

Le jeune Président de 51 ans a pressé les nouveaux ministres «d’agir rapidement pour relancer l’économie, affirmant que le développement a besoin de stabilité». «J’ai placé ma confiance en vous dans cette lutte commune pour la sécurité, contre la corruption et pour la protection de la population ».

«Des résultats rapides sont attendus de ces nouveaux responsables qui sont invités à restaurer la confiance des citoyens envers les Forces de l’ordre», a complété l’ex-Maire devenu Président de la République en 2018.

La priorité actuelle du gouvernement est «la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que le rétablissement et le respect de l’Etat de droit», a ajouté le président Andry Rajoelina.

Les nouveaux ministres auront également pour mission de faire lever progressivement le couvre-feu en cours dans les grandes cités du pays afin «de permettre aux établissements hôteliers de reprendre pleinement leurs activités, et de faciliter le retour des vols touristiques», a précisé Présidence malgache.