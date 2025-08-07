Les Forces armées royales (FAR) ont mis en place comme en mars dernier, des ponts aériens vers Israël, pour ensuite acheminer la nouvelle aide humanitaire et médicale marocaine d’environ 180 tonnes, envoyée aux populations de Gaza, sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Depuis le début de cette année, le Maroc a multiplié les actions humanitaires en faveur du peuple palestinien et particulièrement de la population de Gaza. Cette dernière aide en date, a été ordonnée par le Roi Mohammed VI, le 30 juillet dernier.

Le Royaume du Maroc se distingue des autres contributeurs internationaux, en envoyant directement, après approbation du gouvernement israélien, des tonnes d’aides aux Palestiniens de la bande de Gaza, puisque la nouvelle aide marocaine est acheminée jusqu’à Gaza par la voie terrestre, via le passage Karam Abou Salem relevant de l’autorité israélienne.

L’action humanitaire du royaume se distingue aussi par le mode de sa distribution. Après leur débarquement par les FAR, les lots de denrée alimentaires, de médicaments, de tentes et de couvertures sont mis à la disposition du Croissant rouge palestinien sous tutelle de l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, afin de les distribuer directement aux bénéficiaires, loin des tirs des soldats israéliens.

Par ailleurs, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods que préside le Roi du Maroc, a élargi, depuis octobre 2023, son champ d’action à la bande de Gaza, où elle supervise régulièrement les opérations de distribution des aides alimentaires au profit des Palestiniens de Gaza.

En mai dernier à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita avait tenu à préciser que «le rôle du Maroc dans le soutien des Palestiniens n’est pas occasionnel et ne s’inscrit pas dans la surenchère des discours et des communiqués».

De son côté, le ministre palestinien de l’information, Ahmed Assaf a assuré mardi dernier, que la nouvelle aide humanitaire et médicale marocaine « sera d’un grand apport en terme d’assistance urgente au profit de la population de Gaza qui souffre du blocus et de la famine » imposé par Israël, saluant cette initiative humanitaire hautement appréciée par le peuple et les dirigeants palestiniens.

« Ce noble geste Royal s’inscrit dans le prolongement d’une série d’initiatives portées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien », a relevé Ahmed Assaf, réaffirmant que le Royaume a toujours défendu les droits légitimes du peuple palestinien, sur les plans officiel et populaire.