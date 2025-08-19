Lors de la séance d’ouverture ce mardi 19 août à Yokohama, de la réunion ministérielle de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya a une nouvelle fois, clarifié la position officielle de son pays concernant la présence controversée d’une délégation du Polisario à la conférence de Yokohama.

«Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État, n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré Iwaya, devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunies pour la conférence.

Cette déclaration solennelle intervient en cohérence avec la position officielle du Japon qui ne reconnait pas la pseudo-RASD et n’invite à sa TICAD que les Etats Africains membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Pour information, les mercenaires du front Polisario se sont rendus au Japon munis de passeports algériens et ont été introduits dans les salles de réunions par les délégués algériens et leurs complices sud-africains en brandissant le prétexte que la chimérique république sahraouie est membre de l’Union Africaine.

Le Japon, attaché à la légitimité internationale, a ainsi tenu à écarter toute ambiguïté, soulignant que l’intrusion de l’entité séparatiste dans des réunions sous couvert de l’Union africaine (UA), ne lui confère pour autant, aucune légitimité étatique aux yeux du gouvernement et des institutions officielles du Japon.

D’ailleurs la position de Tokyo dans le dossier du Sahara marocain, rejoint celle de l’ONU et de la majorité écrasante de ses États membres, qui refusent de reconnaître l’entité séparatiste et soutiennent largement l’initiative d’autonomie pour le Sahara présentée par le Maroc en 2007 comme unique option pour le règlement définitif du litige territorial artificiel autour de son Sahara Occidental.

La TICAD 9 qui se déroule du 19 au 23 août à Yokohama, au Japon, a pour objectif principal de promouvoir le développement et la coopération en Afrique, dans la paix et la stabilité.