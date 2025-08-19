Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a réitéré son engagement à accompagner la République du Congo-Brazzaville dans la réalisation de ses priorités de développement durable, selon un communiqué publié ce lundi 18 août par l’institution financière.

Cet engagement a été formulé par Léandre Bassolé, Directeur Général du Groupe de la BAD pour l’Afrique centrale, lors de sa première visite officielle du 4 au 7 août dernier à Brazzaville, dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux parties.

La mission de Bassolé au Congo a consisté précisément à prendre contact avec les autorités nationales, renforcer le dialogue stratégique, faire le point sur l’état de mise en œuvre des projets financés par la BAD et identifier de nouvelles opportunités de coopération dans le cadre du Document de stratégie pays 2023–2028 et du Plan national de développement 2022-2026.

La visite de Bassolé «s’inscrit dans une volonté affirmée du Groupe de la Banque africaine de développement de renforcer sa proximité avec ses pays membres régionaux notamment ceux d’Afrique centrale et de consolider des partenariats fondés sur l’impact et la redevabilité », ajoute le communiqué.

Bassolé a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du pays dont le ministre de l’Économie, du Plan, et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, également gouverneur de la Banque pour le Congo et président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la BAD; ainsi qu’avec le coordonnateur résident du Système des Nations unies en République du Congo et plusieurs chefs d’agences partenaires.

L’objectif de ces entretiens suivis de visites de terrain, étaient pour s’imprégner de l’évolution des projets financés par la Banque panafricaine et identifier, éventuellement, de nouveaux besoins.

Dans son communiqué, la BAD qui salue l’excellente qualité du partenariat avec le Congo-Brazzaville qui a signé en 2012, un accord de siège avec le Groupe de la banque panafricaine et accueillera en mai prochain, les 61èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque.

Une première mission préparatoire de ces conclaves de la BAD, est attendue du 11 au 19 septembre à Brazzaville pour des discussions avec les autorités sur la tenue de ces assises.