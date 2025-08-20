L’ex-Premier Ministre (PM) malien, Choguel Kokalla Maïga, limogé avec fracas en novembre 2024, vient d’être inculpé et écroué ce mardi 19 août, pour «atteinte aux biens publics», ont révélé des sources judiciaires maliennes.

Placé en garde à vue depuis une semaine, cet ancien acteur de poids de la mobilisation anti-régime du défunt président, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) décédé le 16 janvier 2022, a été écroué au terme d’une audition devant la Chambre d’instruction de la Cour suprême à Bamako. Il devra répondre désormais des accusations «d’atteinte aux biens publics, faux et usage de faux», a indiqué hier, la Justice malienne.

«Ces faits portent sur un montant égal à plusieurs milliards de francs CFA de blanchiment d’argent», a détaillé le parquet général de la Cour suprême dans un communiqué, publié mardi en fin de journée. Des audits effectués en janvier 2025 accusaient déjà l’ex-PM Maïga de «malversations financières», des accusations qu’il a toujours niées.

Aucune date n’a été fixée pour le moment pour l’ouverture de son procès, mais son avocat, Me Cheick Oumar Konaré se dit être confiant et serein, ajoutant que «nous croyons en la Justice, nous sommes sereins dans l’attente du procès».

Choguel Kokalla Maïga comparaît dans cette affaire judiciaire en même temps que neuf de ses anciens collaborateurs, dont deux ont été également inculpés. Certains ont été acquittés et d’autres doivent encore être auditionnés, selon des magistrats de la Cour suprême.

L’inculpation de Choguel Kokalla Maïga intervient au moment où la Transition militaire du Mali annonce avoir déjoué un coup d’Etat orchestré par des Maliens avec le soutien de puissances occidentales.